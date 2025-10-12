Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Розгромна перемога 4:0 дозволила Кіпру зміцнити позиції в таблиці групи Н.

12 жовтня команди європейської кваліфікації ЧС‑2026 виходять на поле. У першому матчі дня Сан-Марино — на власному полі 0:4 поступився Кіпру.

Поєдинок групи Н пройшов на стадіоні Сан-Марино. Вже на 9-й хвилині кіпріоти вийшли вперед — Лоїзу отримав навіс і влучно пробив. У другому таймі Кіпр довів справу до перемоги: на 59-й хвилині Андреу добив м’яч після кутового, а на 67‑й Кастанос реалізував пенальті. Наприкінці гри Какулліс замкнув простріл у праву дев’ятку — 4:0.

Ця перемога принесла Кіпру 8 очок і підняла команду на третє місце групи Н, позаду Австрії та Боснії. Сан-Марино залишається без очок.

Сан-Марино – Кіпр 0:4

Голи: Лоїзу, 9, Андреу, 59, Кастанос (пен.), 67, Какуліс, 79