Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Центральний захисник пропустить гру проти Ізраїлю через дискваліфікацію.

Головний тренер збірної Італії підтвердив, що центральний захисник Алессандро Бастоні залишить табір національної команди і повернеться до Інтера в понеділок після жовтої картки, отриманої в матчі проти Естонії, що завершився з рахунком 3:1.

Бастоні отримав другу жовту картку у кваліфікації ЧС‑2026 і через це буде дискваліфікований на наступний матч проти Ізраїлю. Він грав усі хвилини відбору за збірну до цього інциденту. Через карткове покарання захисник пропустить поєдинок в Удіне, але зможе повернутись до складу на матч проти Молдови 13 листопада.

Повідомляється, що Бастоні повернеться до клубу в понеділок. До від’їзду він взяв участь у недільному тренуванні з командою й пообідав з партнерами.

Також стало відомо, що нападник Мойзе Кін, який забив у протистоянні з Естонією, сьогодні не тренувався — йому призначені медичні обстеження.