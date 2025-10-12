Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Команда Каспера Юльманна забезпечила перемогу ще в першому таймі й зробила серйозний крок до виходу на мундіаль.

У неділю, 12 жовтня, на стадіоні Паркен в Копенгагені відбувся матч четвертого туру кваліфікації чемпіонату світу 2026 року між збірними Данії та Греції. Гра розпочалася о 21:45 за київським часом.

Данці вже в першому таймі зняли всі питання щодо переможця: голи Хойлунда, Андерсена та Дамсгора створили комфортну перевагу 3:0. У другій половині греки змогли лише скоротити відставання — гол Цоліса на 69-й хвилині не врятував їх від поразки.

Завдяки цій перемозі Данія збирає 10 очок і виходить на перше місце в групі. Греція з трьома балами після чотирьох турів уже практично втратила шанси на вихід на чемпіонат світу.

Данія – Греція 3:1

Голи: Хойлунд 13, Андерсен 40, Дамсгор 41 — Цоліс 69