Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Хорвати виграли з рахунком 3:0, зробивши вагомий крок до виходу на чемпіонат світу.

У неділю, 12 жовтня, в рамках групи L кваліфікації чемпіонату світу 2026 року збірна Хорватії приймала Гібралтар і здобула впевнену перемогу — 3:0.

Хорвати контролювали гру з першої до останньої хвилини, хоча конвертували не всі створені моменти. На 30-й хвилині рахунок відкрив Тоні Фрук після пасу Марко Пашаліча. У другому таймі Хорватія отримала шанс подвоїти перевагу з пенальті, та Ловро Маєр не реалізував удар з точки (57′). На 78-й хвилині Лука Сучич забив після добивання, а в компенсований час Мартін Ерлич поставив остаточну крапку в матчі.

Хорватія – Гібралтар 3:0

Голи: Фрук, 30, Сучич, 78, Ерлич, 90+6

Нереалізований пенальті: Маєр, 57

Цей матч був обслужений повністю українською суддівською бригадою під керівництвом Олексія Деревинського.

З цією перемогою Хорватія набрала 16 очок і закріпилася на першому місці в групі. Команда Златко Далича практично гарантувала собі участь у ЧС‑2026. Гібралтар, у свою чергу, програв всі шість матчів у відборі і залишився на дні турнірної таблиці.