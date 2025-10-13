Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник збірної Азербайджану поділився очікуваннями від матчу кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року.

Півзахисник збірної Азербайджану Абдула Хайбулаєв прокоментував майбутній поєдинок своєї команди проти України у відборі до чемпіонату світу 2026 року. Слова футболіста Сабаха наводить видання Azerisport.

"У нашій групі немає легких суперників. Проти всіх важко грати. Втома, звісно, присутня. Україна? Ми зробимо усе, що в наших силах", — зазначив Хайбулаєв.

Звісно, ми боротимемось до кінця", — сказав Хайбулаєв.

Поєдинок відбудеться в понеділок, 13 жовтня, на стадіоні ім. Ю. Пілсудського в Кракові. Початок — о 21:45 за київським часом.

