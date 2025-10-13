Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

М'яч зараховано як автогол Віталія Миколенка.

Азербайджан зрівняв рахунок у матчі кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти України

На 45+3-хвилині матчу збірна Азербайджану відзначилася результативним ударом Нарімана Ахундзаде. Вінгер зробив рахунок 1:1, подарувавши своїй команді шанс на позитивний результат у першому таймі.

Для 21-річного футболіста це перший гол за національну команду у його 11-му матчі за збірну.

UPD. Все ж м'яч у підсумку зараховано як автогол Віталія Миколенка

ВІДЕО ГОЛА: