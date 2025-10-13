М'яч зараховано як автогол Віталія Миколенка.
Наріман Ахундзаде, Getty Images
13 жовтня 2025, 23:11
Азербайджан зрівняв рахунок у матчі кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти України
На 45+3-хвилині матчу збірна Азербайджану відзначилася результативним ударом Нарімана Ахундзаде. Вінгер зробив рахунок 1:1, подарувавши своїй команді шанс на позитивний результат у першому таймі.
Для 21-річного футболіста це перший гол за національну команду у його 11-му матчі за збірну.
UPD. Все ж м'яч у підсумку зараховано як автогол Віталія Миколенка
ВІДЕО ГОЛА: