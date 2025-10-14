Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Франція розчарувала нічиєю 2:2, тренер звернув увагу на проблеми у розташуванні гравців та відсутність концентрації.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував непросту нічию своєї команди з Ісландією у матчі Кубка світу, який завершився з рахунком 2:2.

"Якщо подивитися повтор першого голу Ісландії, то там явно був фол на Коне. Це очевидно", — сказав Дешам у коментарі FootMercato. Однак він наголосив, що не має наміру звинувачувати арбітра: "Суддя цього не побачив, і я не буду йому закидати це, хоча іноді арбітри можуть "спати" під час матчів. Але це не привід виправдовувати наш результат".

Наставник відзначив, що його команда добре контролювала гру, створювала моменти, але, на жаль, цього було недостатньо для перемоги.

"Мене особливо дратує, як ми пропустили другий гол — ми неправильно розташувалися на полі, занадто високо, що свідчить про розслаблення. Такі помилки не повинні траплятися з нами, і саме вони заважають перемогти", — заявив Дешам.

Він також підкреслив, що збірна Ісландії показала високий рівень, заслуговує на повагу і добре підготовлена фізично.

"У нас теж були моменти, але ми не змогли їх реалізувати. Ісландія — дуже хороша команда, яка не дає багато простору", — додав тренер.

Дешам наголосив, що в команді з’являються нові гравці, яким потрібен час для адаптації, адже замінити досвідчених футболістів відразу складно.

"Ця нічия не є катастрофою, ми маємо витягти уроки і підготуватися до наступних матчів. Наступний місяць буде вирішальним для нашої збірної", — резюмував Дідьє Дешам.

Після цього матчу збірна Франції зберігає лідерство у своїй групі, Україна відстає на три очки.