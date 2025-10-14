Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Команди Лопетегі та Брооса здобули путівки на мундіаль наступного року.

Збірна Катару під керівництвом Хулена Лопетегі здобула путівку на ЧС-2026.

У матчі 3-го туру азійської кваліфікації катарці обіграли ОАЕ з рахунком 2:1, гарантувавши собі перше місце в групі А.

Для Катару це буде друга участь у фінальній стадії чемпіонату світу — раніше команда брала участь у турнірі, який приймала в 2022 році.

Також свій квиток на мундіаль оформила збірна Південно-Африканської Республіки.

У матчі 10-го туру африканської кваліфікації ПАР перемогла Руанду 3:0, піднявшись на перше місце групи C. Нігерія та Бенін фінішували другими та третіми, набравши по 17 очок — на одне менше, ніж лідер групи.

Це стане четвертою участю ПАР у фінальних стадіях чемпіонату світу після турнірів 1998, 2002 та 2010 років. Обидві команди тепер готуватимуться до наступного мундіалю, який відбудеться у Північній Америці.