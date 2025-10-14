Команди Лопетегі та Брооса здобули путівки на мундіаль наступного року.
Збірна Катару, Getty Images
14 жовтня 2025, 23:09
Збірна Катару під керівництвом Хулена Лопетегі здобула путівку на ЧС-2026.
У матчі 3-го туру азійської кваліфікації катарці обіграли ОАЕ з рахунком 2:1, гарантувавши собі перше місце в групі А.
Для Катару це буде друга участь у фінальній стадії чемпіонату світу — раніше команда брала участь у турнірі, який приймала в 2022 році.
Також свій квиток на мундіаль оформила збірна Південно-Африканської Республіки.
У матчі 10-го туру африканської кваліфікації ПАР перемогла Руанду 3:0, піднявшись на перше місце групи C. Нігерія та Бенін фінішували другими та третіми, набравши по 17 очок — на одне менше, ніж лідер групи.
Це стане четвертою участю ПАР у фінальних стадіях чемпіонату світу після турнірів 1998, 2002 та 2010 років. Обидві команди тепер готуватимуться до наступного мундіалю, який відбудеться у Північній Америці.