Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

“Зелені соколи” зіграли внічию з Іраком, але кваліфікувалися на ЧС-2026.

Збірна Саудівської Аравії гарантувала собі участь у третьому поспіль чемпіонаті світу, зігравши 0:0 проти Іраку у Джидді.

Хоча команда під керівництвом Ерве Ренара домінувала у контролі м’яча, реалізація моментів залишала бажати кращого: Салем Альдавсарі не влучив у рамку воріт у чотирьох спробах. Ірак не створив жодного удару у площину воріт до додаткового часу другого тайму, а голкіпер саудівців Науаф Алакіді відбив обидві спроби гостей.

Тепер "зелені соколи", які сенсаційно перемогли Аргентину на ЧС-2022 у Катарі, прагнутимуть перевершити свій найкращий результат на мундіалі — вихід у 1/8 фіналу на ЧС-1994 у США.