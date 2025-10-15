Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Президент США Дональд Трамп у вівторок пригрозив перенести матчі чемпіонату світу з футболу, заплановані на наступний рік, у Бостоні, частини якого, за його словами, були "захоплені" нещодавніми заворушеннями.

Стадіон "Жилетт" у Фоксборо, штат Массачусетс, домашній стадіон команди Нью-Інгленд Петріотс, розташований приблизно за 30 миль від Бостона, має прийняти сім матчів чемпіонату світу з футболу 2026 року, який США прийматимуть разом з Мексикою та Канадою. Трампа запитали про мера міста Мішель Ву, демократку, яку він назвав "розумною", але "радикально лівою".

"Ми могли б їх забрати", — сказав Трамп про ігри. "Я люблю людей з Бостона, і я знаю, що квитки на ігри розпродані. Але ваш мер не хороший" — додав президент.

Дональд наголосив, "вони захоплюють частини Бостона", не надаючи подробиць, але додав, що "ми можемо повернути їх приблизно за дві секунди".

Офіс Ву опублікував заяву, в якій йшлося:

"Бостон має честь і радість приймати матчі чемпіонату світу, і ми з нетерпінням чекаємо на можливість вітати вболівальників з усього світу в нашому прекрасному місті, колисці свободи та місті чемпіонів".

Коментарі Трампа пролунали під час його зустрічі з президентом Аргентини, і не одразу було зрозуміло, що він мав на увазі.

Однак на початку цього місяця було відбулося кілька арештів у звʼязку з пропалестинським протестом, який переріс у насильство на Бостон Коммон, в результаті якого четверо поліцейських отримали поранення.

Трамп раніше припускав, що може оголосити міста "небезпечними" для проведення футбольного турніру та змінити детальний план проведення, який ФІФА затвердила у 2022 році. Він включає стадіони поблизу Нью-Йорка, Лос-Анджелеса та Сан-Франциско.

Місця проведення чемпіонату світу не залежать від Трампа. 11 міст США, а також три в Мексиці та два в Канаді, мають контракти з ФІФА, яка зіткнеться зі значними логістичними та юридичними проблемами, щоб внести зміни за вісім місяців до початку 11 червня.

"Це турнір ФІФА, юрисдикція ФІФА; ФІФА приймає ці рішення", — заявив віцепрезидент футбольної організації Віктор Монтальяні на початку цього місяця на конференції спортивного бізнесу в Лондоні.

Тим не менш, Трамп сказав: "Якщо хтось погано виконує свою роботу, і я відчуваю, що там небезпечні умови, я телефоную Джанні та кажу: "Давайте переїдемо в інше місце", і вони так зроблять".