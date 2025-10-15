Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Поразка від Фарерських островів стала фатальною для 62-річного наставника.

Після домашньої поразки збірної Чехії від Фарерських островів (1:2) у кваліфікації на ЧС‑2026 Федерація футболу країни прийняла рішення звільнити головного тренера Івана Гашека.

62-річний тренер очолив національну команду Чехії у січні 2024 року. За його керівництва збірна кваліфікувалася на Євро-2024, однак завершила виступ на стадії групового етапу. Пізніше Гашек вивів Чехію до дивізіону A Ліги націй.

За даними місцевих ЗМІ, найімовірнішим кандидатом на заміну є Мирослав Коубек — 74-річний фахівець, який нещодавно залишив Вікторію Пльзень після успішного сезону, в якому вивів клуб на друге місце в чемпіонаті Чехії.

Коубек вже має досвід роботи в збірній: з 2016 по 2018 рік він був асистентом Карела Яроліма. Як тренер також працював із клубами Славія, Банік та Богеміанс.

Поки що на найближчі матчі відбору на ЧС проти Сан-Марино та Гібралтару збірну очолить тимчасовий наставник, ім’я якого буде оголошене найближчими днями.