Кубок Африканских Наций

Football.ua продолжает представление участников 31-го Кубка африканских наций. На очереди — квартет С.

Кот д’Ивуар

Если среди прочих участников и можно назвать сборную, от которой в последние годы регулярно и без компромиссов ожидают чемпионства на КАНе, то без сомнения, какие бы вы команды не перечислили, однако среди них обязательно будет Кот д’Ивуар. Ивуарийцы, однако, не могут похвастаться уж какими-то громкими успехами и большим количеством побед, ведь они являются всего лишь двукратным чемпионом. Если первый триумф случился достаточно давно, в 1992-м, то второе свое чемпионство на КАНе Слоны добыли на прошлом розыгрыше Кубка, проходившем в Экваториальной Гвинеи. Кот д’Ивуар снова будет пытаться доказать свое превосходство, ведь два чемпионства в истории им совершенно недостаточно, да еще и учитывая количество обидных поражений за последние годы.

Звезда

Еще пару лет назад выделить главную звезду и настоящего лидера ивуарийцев не составляло труда, ведь Дидье Дрогба уже давно получил прозвище Вождь и регулярно вел свою страну за собой. Но время Дрогба закончилось, а Кот д’ Ивуар — теперь сборная равных возможностей для всех игроков в ее составе и каждый имеет шанс попытаться доказать болельщикам о том, что именно он в перспективе может стать новым Вождем.

У Слонов большая плеяда талантливых игроков, выступающих в лучших чемпионах Европы – Эрик Байлли, Вилфрид Заха, Вилфрид Бони, Макс Алан Градель, Серж Орье. Однако, если говорить о надеждах на нынешний чемпионат, то больше всех себя должен проявить крайний полузащитник Кристал Пэлас. В свои 24 года Заха уже успел зарекомендовать себя в Англии, поиграв некоторое время в Манчестер Юнайтед, однако сейчас он пытается вести за собой лондонских Орлов.

Для Вилфрида вот-вот должно настать время, когда слово "молодость" окончательно прекратят употреблять в контексте его действий на поле, а нынешний КАН прекрасный шанс для вингера доказать, что он в силах повести за собой партнеров, пытаясь добиться признания на уровне Вождя.

Тренер

Французский наставник Мишель Дюссье имеет немалый опыт работы на Африканском континенте, в частности тренируя национальные сборные Гвинеи и Бенина. И если в свое время с тренерского мостика бенинцев его уволили вместе с остальным штабом, то с гвинейцами у него был достаточно уверенный период тренерской карьеры. В далеком 2004-м году Дюссье удалось вывести Гвинею на главный турнир КАНа, где его команда сумела выйти из группы. Аналогичного успеха с гвинейцами он добился совсем недавно — на прошлом Кубке африканских наций, где чемпионом стал Кот д’Ивуар, Гвинею в четвертьфинале выбил будущий финалист – Гана. После этого Дюссье ушел как раз в стан ивуарийцев, с которыми уже был на КАНе 2006-го года, правда лишь в качестве ассистента главного тренера.

Мишель Дюссье имеет богатый опыт работы в Африке, причем совсем не безуспешный. Он должен понимать, как выжать максимум из обновленной сборной Кот д’Ивуара, ведь руководство Слонов явно не желает после триумфа снова начинать новую длинную погоню за чемпионством на континенте – ивуарийцы хотят побыстрее зарекомендовать себя как флагман африканского футбола, а новым Вождем вполне может стать и тренер.

Прогноз

Ивуарийцы с большим скрипом прошли отборочную группу и с трудом избежали провала – единственную победу в квалификации им удалось минимально добыть над Суданом, а опередили Слоны вторую Сьерра-Леоне лишь на одно очко (в группе было три команды). Теперь, без сомнения, ивуарийцы должны пытаться защитить свой титул чемпиона, иначе очередного провала общественность попросту не поймет. Правда, глядя на уровень нынешних соперников на КАНе, эта задача для команды Дюссье кажется очень сложной – если Кот д’Ивуар найдет в себе силы дойти до финала, то это уже будет хорошим достижением.

Оптимальный состав: Гбоуо – Байлли, Траоре, Канон, Орье – Ди, Градель, Сери – Заха, Бони, Калу



ДР Конго

Сборная Демократической Республики Конго, к примеру, имеет столько же чемпионств на Кубках африканских наций, как и Кот д’Ивуар – 2. Однако это было так давно, что когда ДР Конго выиграли чемпионство на континенте в последний раз, то тогда они еще были Республикой Заир. Новых побед центральноафриканская страна не видела давно, хотя в последние годы видится некий прогресс – на последнем Кубке африканских наций 2015-го года ДР Конго заняли третье место, проиграв в полуфинале нынешним соперникам по группе ивуарийцам, а в матче за третье место сломили сопротивление Экваториальной Гвинеи по пенальти. Конголезцы на прошлом чемпионате увидели реальность задуманных планов, поэтому на данном турнире должны попытаться замахнуться еще на что-то большее.

Звезда

Среди вызванных игроков сборной ДР Конго довольно много представителей низших дивизионов Англии, а в линии нападения есть два ярко выраженных лидера атаки – Дьемерси Мбокани и Седрик Бакамбу. Можно было бы говорить о больших перспективах Янника Боласи, но игрок Эвертона получил повреждение в АПЛ и надолго выбыл из строя. Мбокани провел гораздо больше матчей за сборную нежели Бакамбу, однако все же именно форвард Вильярреала является главной надеждой на этот чемпионат. Если экс-игрок киевского Динамо начал свою карьеру за сборную больше десяти лет назад, то Бакамбу надел впервые футболку ДР Конго всего лишь два года тому назад и начал потихоньку перебирать лавры лидера атаки своей страны на себя. В этом плане атака конголезцев разделяется на опыт и молодость, где Мбокани является опытным исполнителем, а Бакамбу — свежей кровью, без которой ни в коем случае не будет свершений на грядущем Кубке африканских наций.

Тренер

Конголезец Флоран Ибенге предсказуемо остался на своем посту и никуда не делся после предыдущего Кубка африканских наций, где ДР Конго заняли высокое для себя третье место. Руководство федерации явно желает продолжить сотрудничество с главным тренером ДР Конго, который свою работу в сборной совмещает с клубным футболом, тренируя Вита Клуб из Киншасы. Флоран Ибенге знает, как получить максимум от своих подопечных, что продемонстрировал предыдущий розыгрыш КАНа, а этот, как надеются поклонники данной сборной, должен подтвердить данное предположение.

Прогноз

Вряд ли конголезцам удастся повторно удивить футбольную общественность, ведь группа у них будет довольно непростая. Квалификацию они прошли крайне успешно, выиграв все свои матчи, кроме одного. Однако, помимо конголезцев за выход из группы будут сражаться Кот д’Ивуар, Марокко и Того, оставить позади которых будет очень непросто. Безусловно, некие задатки у ДР Конго есть, но настолько ли они велики, чтобы пробиться до 1/4 финала? На этот счет большие сомнения.

Оптимальный состав: Матампи – Мпеко, Закуани, Тиссеран, Мутамбала – Мулумбу, Мбемба – Мубеле, Кебано, Бакамбу – Мбокани



Марокко

Чаще всего Марокко является регулярным участником Кубков африканских наций, однако особых успехов им добиваться не удается уже очень давно. А прошлый турнир, проходивший в Экваториальной Гвинее, и вовсе прошел без североафриканцев, которые были дисквалифицированы за отказ проводить КАН у себя – тогда марокканская федерация побоялась распространения вируса Эбола. В подобных решениях точно не виноваты футболисты, которые потеряли возможность продемонстрировать свои силы на прошлом чемпионате. После завершения крайнего турнира Марокко удалось выиграть суд и дисквалификация была отменена, что позволило футболистам сражаться за путевку на данный турнир, куда они с успехом пробились, оставив позади себя в группе Кабо-Верде, Ливию и Сан-Томе и Принсипи.

Звезда

В составе марокканцев есть игроки в каждой линии, которые известны и выступают в отличных европейских клубах. Так капитан Атласских львов является оплотом защиты – это Мехди Бенатья из Ювентуса. В линии полузащиты можно выделить Карима Эль-Ахмади, в то время как в нападении числится игрок Малаги Юссеф Эн Несири. Однако, настоящим лидером марокканцев на стартующем завтра турнире должен стать Юссеф Эль-Араби, который стал известен по своим выступлениям за испанскую Гранаду, а сейчас выступает в катарской Лехвии. Эль-Араби без сомнений будет главным магнитом в нападении у Марокко, которому будут пытаться доставить мяч все партнеры. Он имеет отличную статистику, забив больше всех остальных за свою страну чем кто-либо еще в заявке. В Марокко на этом чемпионате не будет восходящих звезд, за которыми стоит следить так уж пристально, однако у североафриканцев есть некий оплот в лице Эль-Араби в атаке, которого им вполне достаточно.

Тренер

Если в какой позиции Марокко и превосходит всех остальных участников нынешнего КАНа, так это позиция у бровки поля. Главный тренер Атласских львов Эрве Ренар превосходит всех остальных по успехам на данном турнире. Француз был во главе команд, которые выиграли два из последних трех розыгрышей Кубков африканских наций – в 2012-м он каким-то чудом привел к чемпионству Замбию, а в прошлом турнире наконец-то преодолел череду неудач с Кот д’Ивуаром. Безусловно, статус тренера сыграет огромную роль для марокканцев, ведь опыт Эрве Ренара, в сумме с его успешными выступлениями на посту тренера африканских сборных – незаменимый клад, который достался именно сборной Марокко. Эрве Ренару предстоит еще раз доказывать перед общественностью свой класс тренера, пытаясь добиться успеха с посредственной сборной Марокко.

Прогноз

Марокканцы вполне могут побороться за выход из группы, хоть это будет весьма непросто для всех участников квартета без исключения, однако в дальнейшие успехи команды Ренара верится слабо, несмотря на уровень тренера и некоторых отдельно взятых игроков команды. В последний раз Марокко выходили из группы в далеком 2004-м году, после чего в финале они проиграли Тунису. В этом году марокканцы как никогда близки к успешному прохождению группы, но в их итоговый успех в Кубке верится слабо.

Оптимальный состав: Мохамеди – Дирар, Бенатья, Да Кошта, Мендил – Буссуфа, Эль-Каддури – Эль-Ахмади, Эн Несири, Карсела – Эль-Араби



Того

Интересно, что сборная Того за всю свою историю лишь единожды выходила из группы, а наиболее успешно зарекомендовала себя в нынешнем веке не на своем родном континенте, а на полях Германии, когда в Мундиале-2006 тоголезцы сражались за выход из группы с Южной Кореей, Швейцарией и Францией. На том чемпионате мира сборная Того забила лишь один мяч в ворота Кореи, проиграв все свои игры. Однако, большего успеха в своей истории тоголезцы еще не добивались, ведь внутри Африки они восемь раз выходили в решающий турнир, если брать в учет и этот, но групповой этап преодолевали лишь раз в 2013-м, после чего их позади оставили буркинийцы. На нынешний КАН тоголезцы пробились с большим трудом в качестве команды, которая стала одной из лучших среди тех, кто занял второе место — впереди них оказался Тунис.

Звезда

Состав сборной Того в большей мере состоит из игроков, которые провели за свою сборную больше матчей, чем их коллеги в других командах. Особых звезд в составе подопечных Клода ле Руа нет, а самый известный футболист среди нападающих сейчас находится в неком забытие клубного футбола. Речь, естественно, идет об Эммануэле Адебайоре, который находится в статусе свободного агента после ухода из Кристал Пэлас. Если где и есть шанс у Адебайора получить настоящую игровую практику, так это на Кубке африканских наций, после которого возможно хоть кто-то обратит по-настоящему внимание на тоголезского нападающего и пригласит его в клуб приличного уровня. Это будет целью форварда Того, которому захочется снова показать себя в большой игре – Адебайор будет стараться изо всех сил, которые у него остались.

Тренер

Еще один коуч среди плеяды тренеров нынешнего Кубка африканских наций, который имеет немалый опыт и даже успехи, хоть и давние и немного забытые. В 1988-м году Клод ле Руа со сборной Камеруна добился победы на КАНе. В последние годы он колесил по континенту, работая со сборными ДР Конго и Конго. Новая должность в виде работы с тоголезцами вряд ли принесет большую пользу как тренеру, так и сборной. Клод ле Руа вряд ли будет еще долгое время заниматься тренерской деятельностью, где он уже довольно давно особых успехов не ловит. Вполне возможно, что этот Кубок африканских наций станет последним для опытного французского специалиста.

Прогноз

Сборная Того не имеет совершенно никаких запасов для того, чтобы стать открытием нынешнего КАНа. Конечно, зная Африку и африканский футбол можно предположить, что здесь может случиться все что угодно, однако уж очень слабо верится в то, что взаимодействие в линиях у тоголезцев будет столь качественным, а Эммануэль Адебайор внезапно почувствует в себе силы стать старым-новым открытием на турнире. Если тоголезцы выйдут из группы, то это уже станет для команды ле Руа большим успехом.

Оптимальный состав: Агасса – Мамах, Акакпо, Боссу, Уро-Акорико – Гакпе, Ромао, Айите, Доссеви – Букари, Адебайор

Влад Власенко, Football.ua