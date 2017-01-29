Кубок Африканских Наций

КАН. Египет выбивает Марокко и шагает в полуфинал

Сборная Египта минимально расправилась с марокканцами благодаря голу Кахрабы на последних минутах матча (1:0).

Радость египтян, cafonline.com

Вот и закончилась очередная эпопея Эрве Ренара — тренера сборной Марокко, который выиграл Кубок Африки 2012-го года с Замбией, а также предыдущий турнир с ивуарийцами. В этом году Ренар мог совершить очередное чудо, однако его поход со сборной Марокко не удался — североафриканцы проиграли в четвертьфинале Египту. Отметим, что марокканцы заняли в своей группе второе место, уступив первую строчку ДР Конго.



Возвращение сборной Египта пока что удается на славу. Напомним, Фараоны последние годы переживали череду неудач и не могли квалифицироваться на турнир, который до этого выигрывали трижды кряду. Сегодня египтяне сделали очередной шаг к тому, чтобы снова стать чемпионом Африки. Подопечные Эктора Купера в своей группе заняли первую строчку, опередив Гану, Мали и Уганду.



Первая половина матча прошла в спокойном темпе, в отличии от второго тайма. Среди моментов первой половины игры можно вспомнить лишь удар марокканца Сесса, однако по воротам опытнейшего Эль Хадари он не попал, хоть и было крайне опасно.



Во второй половине пошел настоящий открытый футбол, причем марокканцы совсем ничем не уступали соперникам по количеству моментов. Более того, статистика матча говорит нам о том, что Египет скорее вопреки логике прошел в следующую стадию турнира. Фараоны за матч пробивали пять раз по чужим воротам, причем каждый удар шел в створ, в то время как марокканцы четырнадцать ударов, восемь из которых были точны.



Уже на первых минутах второй половины опасно по чужим воротам пробивал Мохамед Салах, однако кипер справился с его ударом. Марокканцы ответили выстрелами Дирара и Буссуфы, после чего уже пришлось активно в игру вступать Эль Хадари. Спустя некоторое время хороший удар наносил Бухаддуз, однако его попытку вовремя заблокировал один из защитников египтян. А еще через несколько минут мяч после попытки все того же Бухаддуза пролетел рядом со стойкой. Египтяне на это отвечали редко. К примеру, Муниру пришлось вступить в игру и переправить мяч на угловой после еще одного выстрела Салаха.



Казалось, что команды ожидает дополнительное время, однако Египет все таки вырвал победу в основное время. На 88-й минуте вышедший на замену Махмуд Кахраба лучше всех сориентировался в пределах чужой штрафной после подачи с углового, опередив защитника и с близкого расстояния отправив мяч в сетку ворот Мунира — 1:0.



Таким образом сборная Египта выбивает Марокко и в полуфинале сразится с единственной оставшейся сборной, которая еще не выигравала на КАНе — Буркина-Фасо.



Football.ua



Египет - Марокко 1:0

Гол: Кахраба, 88



Египет: Эль Хадари — Эль Мухаммади, Габр, Хегази, Хафез (Кахраба, 63) — Хамед (Самир, 90+3), Эль Саид, Фатхи — Салах, Мохсен (Хассан, 43), Трезеге



Марокко: Мунир — Мендил, Да Кошта, Бенатья, Дирар — Буссуфа, Сесс (Алиуи, 90+2), Эль Ахмади — Фажр, Бухаддуз (Эль Каддури, 79), Эн Несири



Предупреждения: Хамед, Кахраба