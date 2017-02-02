Наставник сборной Египта Эктор Купер дал комментарий после матча против сборной Буркина-Фасо (1:1, 4:3 — по пенальти).
L'Equipe
02 февраля 2017, 09:16
Фараоны стали первыми финалистами Кубка Африки, по пенальти переиграв Буркину-Фасо.
"С самого начала матча знали, что будет нелегко. Буркина-Фасо – очень быстрая команда", — цитирует Купера L’Equipe.
"Они были лучше нас, но не реализовали свои моменты. Мы же очень устали. Хотели дотерпеть до пенальти, ведь там возможно всё".
"Очень рады сыграть в финале. Посмотрим, кто будет нашим соперником, а потом будем готовиться", — говорит аргентинец.
"Уверен, что в финале нам улыбнется удача, хотя, в финалах мне не везет. Наша цель – победа".
"Этот финал будет особенным для меня", — заявил Эктор.
Сегодня в матче Камеруна и Ганы решится, кто станет вторым финалистом.
Напомним, что Эктор Купер в 1999 году проиграл в финале Кубка Кубков с Мальоркой, а в 2000 и 2001 уступил в финалах Лиги чемпионов с Валенсией.