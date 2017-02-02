Кубок Африканских Наций

Наставник сборной Египта Эктор Купер дал комментарий после матча против сборной Буркина-Фасо (1:1, 4:3 — по пенальти).

Фараоны стали первыми финалистами Кубка Африки, по пенальти переиграв Буркину-Фасо.

"С самого начала матча знали, что будет нелегко. Буркина-Фасо – очень быстрая команда", — цитирует Купера L’Equipe.

"Они были лучше нас, но не реализовали свои моменты. Мы же очень устали. Хотели дотерпеть до пенальти, ведь там возможно всё".

"Очень рады сыграть в финале. Посмотрим, кто будет нашим соперником, а потом будем готовиться", — говорит аргентинец.

"Уверен, что в финале нам улыбнется удача, хотя, в финалах мне не везет. Наша цель – победа".

"Этот финал будет особенным для меня", — заявил Эктор.

Сегодня в матче Камеруна и Ганы решится, кто станет вторым финалистом.

Напомним, что Эктор Купер в 1999 году проиграл в финале Кубка Кубков с Мальоркой, а в 2000 и 2001 уступил в финалах Лиги чемпионов с Валенсией.