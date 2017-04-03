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Известный в прошлом футболист мадридского Реала и сборной Испании Мичел Сальгадо получил работу в клубе Гибралтар Юнайтед.

Как информирует AS, в гибралтарском клубе Сальгадо станет одним из директоров и будет отвечать за трансферную политику.

Гибралтар Юнайтед ставит перед собой цель выиграть высший дивизион.

На своем официальном представлении Сальгадо отметил, что его должность — "это начало чего-то грандиозного".

Сальгадо известен по своим выступлениям за мадридский Реал и сборную Испании. Профессиональную карьеру Мичел завершил в 2012 году.