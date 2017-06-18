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Football.ua представляет анонс матча Кубка конфедераций между сборными Камеруна и Чили.

Кубок конфедераций для команд, составивших группу В, стартует поединком сборных Камеруна и Чили. Для двукратного чемпиона Южной Америки это будет дебют на турнире, а Неукротимые Львы уже в третий раз померяются силами с сильнейшими командами всех континентов.

Камерун — Чили

Воскресенье, 21:00, Москва, Открытие Арена, арбитр — Дамир Скомина (Словения).

Потерявший было в последние годы статус лидера африканского футбола, Камерун вновь взошел на континентальный трон и впервые с 2003 года примет участие в Кубке конфедераций. А вот у сборной Чили история совершенно иная. Долгое время пребывая в тени Бразилии и Аргентины, Роха вот уже дважды кряду опередила своих более титулованных соседей на Копа Америка. И теперь не прочь подтвердить гипотезу, что новичкам всегда везет.

Поскольку явным фаворитом группы считается Германия, то поединок между Камеруном и Чили рассматривается как битва за второе место, дающее право продолжить борьбу на турнире в полуфинале. Насколько такие прогнозы правомерны — увидим чуть позже, но можно не сомневаться, что эта встреча не даст повода для скуки болельщикам.

Правда, слегка подпортить общее впечатление может то, что из-за проблем со спиной в матче не сможет принять участия основной голкипер чилийцев Клаудио Браво. Еще хуже будет, если к нему присоединится Алексис Санчес, вопрос с готовностью которого к игре решится за несколько часов до начала поединка.

Кстати, если голкипер Манчестер Сити так и не оправится от повреждения, а форвард Арсенала будет в форме, то они могут поменяться местами в списке главных гвардейцев чилийской команды: на данный момент первое место занимает Браво с 112 матчами за сборную, а Санчес — второе, сыграв на два поединка меньше. Кроме того, Алексис, если забьет хотя бы один мяч, единолично возглавит список чилийских бомбардиров всех времен: сейчас он делит первую строчку с Марсело Саласом — 37 голов. А может статься и так, что их обоих обойдет Эдуардо Варгас, на счету которого 33 забитых мяча.

Если главной проблемой чилийцев являются травмы их лидеров, то у Камеруна вообще по пальцам одной руки можно пересчитать футболистов, известных рядовым болельщикам. Времена Самуэля Это'О, Патрика Мбомы и Ригоберта Сонга остались в прошлом, и, к примеру, поклонники Кот-д'Ивуара, Египта, Сенегала или Ганы до сих пор не понимают, как Неукротимым Львам удалось обставить их любимцев на последнем Кубке Африки.

Возможно, команде Хьюго Брооса вновь удастся удивить всех, хотя последний контрольный матч не дает особого повода для оптмизма — 0:4 против Колумбии.

Интересные факты

- 19 лет назад сборные Чили и Камеруна разошлись миром на ЧМ-1998 во Франции — 1:1, причем африканская команда заканчивала поединок вдевятером после двух удалений.

- Сборная Чили является самой возрастной на турнире. Средний возраст триумфаторов Копа Америка — 29 лет и 1 месяц.

- Сборная Камеруна полностью сформирована из футболистов, которые выступают в зарубежных клубах.

Ориентировочные составы

Камерун: Ондоа — Фаи, Тейку, Нгаджуи, Нгвем — Джум, Сиани — Зуа, Муканджо, Бассогог — Абубакар.

Чили: Эррера — Исла, Медель, Хара, Босежур — Видаль, Диас, Арангис — Фуэнсалида, Варгас, Санчес.

Слова

Хьюго Броос, тренер сборной Камеруна:

"Мы понимаем, насколько сильный соперник нас ждет. Если команда выиграла Копа Америка, то это означает, что она сильнее и Аргентины, и Бразилии. Мы просмотрили последние матчи сборной Чили и убедились, что это действительно так. И я не могу не согласиться с Йоахимом Левом, который не так давно сказал, что Чили входит в первую тройку сборных планеты. Одним из главных, но не единственным козырем южноамериканцев является их скорость, но в этом мы им не уступим. Мы не собираемся отсиживаться в обороне, но и не станем слишком увлекаться атакой. В современном футболе очень важно соблюсти баланс".

Хуан Антонио Пицци, наставник сборной Чили:

"Я не очень люблю, когда начинают говорить, что мы лучшие в Америке. Да, мы сильны и можем обыграть кого угодно, но порой и проигрываем. Приятно слышать комплименты от соперников, но я прекрасно знаю сам сильные стороны своей команды, которая имеет характер и прекрасно сбалансирована. Я верю в каждого из ребят, поэтому меня не пугает, что в стартовом поединке Браво в воротах заменит Эррера. Клаудио еще не готов на сто процентов, а я ни в коем случае не буду рисковать здоровьем футболистов. Это же касается и Санчеса. Решение о том, сыграет ли Алексис против Камеруна, я приму непосредственно перед матчем".