Англия

Вингеру Ромы Мохамеду Салаху осталось лишь успешно пройти медосмотр, чтобы стать футболистом Ливерпуля.

Рома и Ливерпуль наконец-то договорились о трансфере вингера римлян Мохамеда Салаха, — сообщает kingfut.com.

Салах уже забронировал билеты. 20 июня он прилетит в Ливерпуль, чтобы пройти медосмотр.

По информации издания, сумма трансфера составит около 45 млн евро, что станет рекордным показателем для Ливерпуля.

Нынешний сезон стал лучшим в карьере для 25-летнего Салаха. Он забил 19 голов во всех турнирах за Рому, хотя и пропустил почти полтора месяца из-за игры на Кубке африканских наций.

Предполагается, что Рома заменит Салаха Рашидом Геззалем, у которого в конце месяца истекает контракт с Лионом.