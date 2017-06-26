Англия

Нападающий Монпелье Стив Мунье в ближайшие дни может завершить переход в Хаддерсфилд.

Хаддерсфилд сделал предложение в 12,5 миллиона евро за нападающего Стива Мунье. Если Монпелье ответит согласием, то это будет рекордно дорогой трансфер для английского клуба.

На бенинца также претендует Фулхэм, что вынуждает Хаддерсфилд активизировать переговоры. В планах руководства закрыть переход за 48 часов.

Ожидается, что зарплата Мунье в Хаддерсфилде будет составлять 57 тысяч евро в неделю.

В прошлом сезоне Мунье сыграл 38 матчей, забил 15 голов и отдал 3 голевые передачи во всех турнирах.

Стоит отметить, что ранее Хаддерсфилд усилил свой состав форвардом Порту.