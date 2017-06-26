Нападающий Монпелье Стив Мунье в ближайшие дни может завершить переход в Хаддерсфилд.
Мунье может стать рекордным трансфером Хаддерсфилда, football365.fr
26 июня 2017, 08:23
Хаддерсфилд сделал предложение в 12,5 миллиона евро за нападающего Стива Мунье. Если Монпелье ответит согласием, то это будет рекордно дорогой трансфер для английского клуба.
На бенинца также претендует Фулхэм, что вынуждает Хаддерсфилд активизировать переговоры. В планах руководства закрыть переход за 48 часов.
Ожидается, что зарплата Мунье в Хаддерсфилде будет составлять 57 тысяч евро в неделю.
В прошлом сезоне Мунье сыграл 38 матчей, забил 15 голов и отдал 3 голевые передачи во всех турнирах.
Стоит отметить, что ранее Хаддерсфилд усилил свой состав форвардом Порту.