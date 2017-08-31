Англия

Бывший защитник киевского Динамо Александар Драгович может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает авторитетный итальянский журналист Gianluca Di Marzio, бек Байера Александар Драгович близок к переходу в Уотфорд.

В данный момент английский клуб ведет активные переговоры с "фармацевтами" по трансферу защитника, стоимость которого может составить примерно 12 млн евро.

Драгович перебрался в Байер из киевского Динамо прошлой зимой и провел 19 поединков в розыгрыше Бундеслиги 2016-2017.

В нынешнем сезоне Драгович отыграл один матч в чемпионате Германии.

Ранее сообщалось, что леверкузенцы подписали перспективного греческого защитника.