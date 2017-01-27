Five O'Clock

Корреспонденты Liverpool Echo во второй части интервью с Юргеном Клоппом вспомнили самые знаменательные для мерсисайдцев моменты каждого месяца прошедшего года — от провального Евро для сборной Англии до победы над Эвертоном в дерби.

Часть 1

Июнь

Евро-2016

— Исландцы поставили Англию на место в одной восьмой, Германия прошла в полуфинал и там проиграла Франции. Какие выводы вы сделали после Евро?

— Я смотрел не так уж много матчей и участия в турнире вообще не принимал. Видел все игры англичан, но не все игры немцев, потому что не играл Эмре Джан.

— Вы не планируете в будущем тренировать сборную Германии?

— Да нет, об этом я не думаю. У меня сейчас есть команда, а совмещать две работы, по-моему, нереально. Мне нравится высокий ритм и напряжение каждую неделю. В данный момент я бы не смог стать хорошим тренером сборной, потому что не знаю, что делать с такой кучей свободного времени. В гольф я не играю, а других вариантов, похоже, нет.

— Почему англичанам так не везет на крупных турнирах? Все дело в отсутствии зимнего перерыва?

— В жизни приходится выбирать. Я, например, хотел бы работать 24 часа и спать 10 часов — но это просто невозможно. Англичане хотят футбол круглый год, а потом еще и летом выступать в отличной форме. Нужно подумать, есть ли в этом смысл. Но нам приходится как-то выкручиваться. За это платят очень хорошо, но дело в другом. Ребята всегда хотят играть, вопрос лишь в том, могут ли они это делать.

Июль

Предсезонная подготовка в Калифорнии

— Это была ваша первая предсезонка с Ливерпулем.

— Мне очень понравилось. Отличная была предсезонка. Когда я пришел в команду, мы ведь даже и потренироваться не успели — сразу матчи, матчи, матчи... А предсезонная подготовка очень важна. Ее цель — стать лучше. Едешь в тренировочный лагерь одной командой — приезжаешь другой, лучшей. К тому же в США много болельщиков Ливерпуля, так что мы не просто так поехали именно туда. Из этих же соображений в следующем году отправимся в Азию. Я не против.

— Многие игроки говорили, что режим тренировок этим летом был более насыщенным, чем обычно...

— Забавно, потому как я считаю, что мы могли бы сделать намного больше! Но нужно делать не то, что можешь, а то, что нужно. Да, тренировались мы интенсивно, но разве можно иначе? Второй предсезонки, как, например, зимой в Германии, ведь нету. Мы уж точно не перетрудились. Разве что некоторые ребята, которые присоединились к нам слишком поздно и поэтому не могли все сделать шаг за шагом.

Тренировочный лагерь — как тяжелый рабочий день: сначала думаешь: "Это слишком трудно", — а потом, приходя вечером домой: "Ой, как хорошо".

Август

14 августа 2016 года, Эмирейтс

Арсенал — Ливерпуль 3:4

— Садио Мане прокатился у вас на спине, когда открыл счет в том матче...

— Согласен, в тот момент это была плохая идея! Впереди ведь оставалась еще почти вся игра. Но сезон начался с хорошей ноты. Вот такое у нас было настроение после предсезонки. Все знали, что у нас отличная команда — это мы и показали на Эмирейтс. Первые полчаса после перерыва были просто выдающиеся. В первом тайме мы еще не совсем понимали, что происходит. Арсенал — сильная команда, они играли у себя дома. Мы хотели сыграть по-другому, но у нас не получилось, и Канониры забили. Потом Филиппе выдал гениальный штрафной, и мы вернулись в игру. Тогда у нас было чувство: "Вот теперь-то можно и начинать".

Может быть, игроки не всегда бегут праздновать забитый мяч к тренеру, но Садио был еще новенький. А тренер для новичка в первые пару недель — очень важный человек. Наставник открывает новому игроку все двери. Мне очень нравится, как ребята сейчас ладят друг с другом. И приятно видеть хорошую игру в их исполнении.

Сентябрь

10 сентября 2016 года, Анфилд

Ливерпуль — Лестер 4:1

— Вы шикарно отметили открытие новой главной трибуны на Анфилде в первой домашней игре сезона. 53 000 зрителей вживую наблюдали за тем, как вы уничтожаете чемпионов.

— Я покинул Анфилд в последней домашней игре прошлого сезона против Челси. Поэтому когда я снова вышел на стадион и увидел новую главную трибуну в сентябре, мне казалось, что я смотрю на восьмое чудо света. Я все никак не мог понять, как им удалось это соорудить. Сперва я считал, что это нереальная затея, но когда увидел все готовое своими глазами, подумал: "Хорошо придумано". Невероятно.

Мне очень нравится, что наши владельцы делают все на будущее. Молодцы. Все становится лучше. Все. Внутри стадиона это тоже заметно. Мы пока что еще пользуемся временными раздевалками, но все довольны, потому что места там намного больше. Другие клубы тоже должны над этим задуматься: маленькие раздевалки — это неправильно. В них игроки плохо себя чувствуют. А во время матча все и для всех должно быть на высшем уровне. Нельзя, чтобы только хозяева чувствовали себя комфортно, а гости переодевались на улице.

Теперь у нас есть нормальное расстояние между скамейками. У тренера появилось больше места — и это не просто так. Тренерам незачем контактировать друг с другом во время матча. Но если расстояние между вами — всего метр, то можно легко наткнуться на коллегу в порыве эмоций. Не надо так делать. Это не футбол — думать: "Давайте поставим тренеров поближе, чтобы они могли подраться".

Но сейчас у всех нас отличное настроение, когда мы играем на Анфилде. Это прекрасно. Теперь достаточно места, чтобы сосредоточиться исключительно на задачах команды. Советую всем, кто еще не видел главную трибуну собственными глазами, прийти и посмотреть. В первый раз я сам будто почувствовал Божье благословение.

Октябрь

29 октября 2016 года, Селхерст

Кристал Пэлас — Ливерпуль 2:4

— Матч получился очень насыщенный. Пять забитых мячей до перерыва. Ваша команда допустила пару ошибок, но с лихвой их компенсировала.

— Мы были намного лучше соперника. А голы пропустили какие-то странные, этого не должно было произойти. Мы и вправду очень хорошо отыграли. Я бы сказал, что мы играли "по-взрослому". Во втором тайме случиться могло что угодно, но нам удалось взять все под контроль.

Нам важно понять, что наше главное оружие — это футбол. Мы команда, которая играет в футбол. Может быть, это звучит так, будто мы не можем сражаться на поле. Вовсе нет. Сражаться — это тоже составляющая игры, но наше главное оружие, защищаться против которого очень и очень сложно, — это футбол.

Если мы играем просто и быстро, любому противнику приходится нелегко. Так случилось, например, во второй половине дерби с Эвертоном. Не то, чтобы они опустили руки, просто Ирискам уже не хватало игроков, чтобы перехватывать наши передачи.

Вот так и нужно играть.

— Роберто Фирмино обеспечил Ливерпулю победу над Пэлас. Это еще один футболист, который может гордиться своими достижениями в 2016 году.

— Возможно, но вряд ли он слишком много об этом думает. Он очень комфортно чувствует себя в команде. Отличный парень. Любит футбол, дружит с Коутиньо. Их жены очень близки, дети примерно одного возраста. Они как бразильские близнецы, если вам угодно. Я рад, что у меня в команде есть два таких разных игрока, которые для нас одинаково важны.

Ноябрь

29 ноября 2016 года, пятый раунд Кубка Лиги, Анфилд

Ливерпуль — Лидс 2:0

— Вот это был матч — Бен Вудберн стал самым юным бомбардиром в истории Ливерпуля...

— Да, было здорово. Бен и сам не ожидал! Когда мы с командой начали работу, первые пару недель были очень напряженными. А потом в первое трансферное окно вернулись ребята, которые были в аренде. Я понятия не имел о системе аренды в Англии. Мне она не особо нравится, но я и не говорю, что она неправильная.

Мы начали работать с молодежью немного по-другому. Многие ребята теперь больше принимают участие в жизни первой команды и справляются на отлично.

Бен уже иногда тренировался вместе с нами, потому что Пеп (Лейндерс) очень яро поддерживает молодых ребят. Больше всех остальных в нашем тренерском штабе. Иногда его заносит! Когда Пеп рассказывал о Бене, о Тренте, я сказал: "Окей, переводи их к нам". Я увидел парней на тренировках и подумал: "Ого, Господи, вот это да".

А потом еще заметил, как здесь, на Мелвуде, играет Овье Эджария. Мы подумали, что у него серьезная травма, потому что он с трудом бегал по полю, но на следующий день этого уже никто не замечал — с молодыми ребятами так часто бывает.

В прошлом сезоне у нас был тренировочный лагерь в Тенерифе; Овье меня там очень сильно впечатлил, и я опять-таки подумал: "Ого, да он тоже, наверное, готов играть!"

Все эти ребята воспользовались своим шансом. Давать им возможность легко, я запросто могу дать шанс кому угодно, но воспользоваться им — это уже их работа.

Мои ребята справились. Они заслужили все, что у них есть.

Я считаю, что на данный момент Ливерпуль является лучшим клубом Премьер-лиги и всего мира для юных игроков. Мы действительно хотим, чтобы они пробились в нашу первую команду. Если они туда не попадают, мы отправляем их в другие клубы Премьер-лиги или Чемпионшипа. Такова наша цель. Такова, опять же, цель наших владельцев. Дело не в том, чтобы продать игроков и заработать на этом деньги. Дело в том, что им нужно развиваться, и они это понимают. Вот и хорошо.

Декабрь

19 декабря 2016 года, Гудисон

Эвертон — Ливерпуль 0:1

— Ваша первая поездка на Гудисон тоже удалась...

— О да, удалась на славу. Я считаю, что мы полностью заслужили ту победу. Все понимали, что первый тайм будет сумасшедший. Мы могли выйти вперед и изменить ход игры чуть раньше, но получилось это у нас после 25-30-й минуты. Мы взяли ситуацию под контроль. Чем сильнее их переигрываешь, тем глубже они садятся в защиту — так сложилось и в тот вечер. Становилось все сложнее и сложнее забить гол.

Но потом Даниэль Старридж выстрелил... хотя, скорее, катнул мяч в дальнюю штангу, а Садио Мане первый прорвался к круглому и добил. У него была не лучшая стартовая позиция, но Садио хватило скорости, чтобы забить гол, — а больше и не нужно.

Я уверен, что победа была заслуженная. Очень хороший был день.

— Вы поняли, что значит победа в дерби на Гудисоне для фанатов Ливерпуля...

— Для меня это не стало неожиданностью. Мне и раньше рассказывали, как важна будет победа.

— Наконец, в 2016 году у вас было много взлетов и совсем мало падений. Вы довольны уходящим годом?

— Доволен? Нет. Рад ли я? Да. Год был хороший. Когда Йоахим Ватцке на днях спросил меня: "Как дела?" — я ответил ему: "Иногда мне даже не верится. Это чудесный клуб, просто идеальный для меня".

Здесь, на Мелвуде, нам всем очень нравится работать вместе. Атмосфера изумительная. В истории Ливерпуля сейчас хороший период.

Мы знаем, что у нас многое получается, но все понимают, что это лишь начало долгого пути. Все изменения, которые сейчас проводятся в клубе, направлены на будущее — на стабильное светлое будущее Ливерпуля. Это чудесный город, и работать здесь — одно удовольствие.

Liverpool Echo