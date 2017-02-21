Франция

Полузащитник Монако Темуе Бакайоко счастлив в княжестве, однако в будущем хотел бы перебраться "большой клуб", причем не исключает переход ПСЖ.

Монако в нынешнем сезоне лидирует в Лиге 1, а также вышел из группы Лиги чемпионов. 22-летний Бакайоко является одним из лидеров команды и уже привлек внимание европейских грандов. СМИ сообщали об интересе Челси и Манчестер Юнайтед.

"Я очень счастлив в Монако. Этот клуб многое мне дал. Я хочу сконцентрироваться на играх этого сезона, а там будет видно. Надеюсь, что перейду в большой клуб", — цитирует Бакайоко Le Parisien.

Парижское издание задало Темуе вопрос о потенциальном трансфере в ПСЖ.

"Я родился и провел всю свою юность в Париже. Если бы появился такой вариант, я бы не отказался перейти в ПСЖ. Но мне лишь 22 и я очень хорошо себя чувствую в Монако".

Сегодня Темуе будет иметь шанс еще выше поднять свой ценник – монегаски сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити.