Полузащитник Монако Темуе Бакайоко счастлив в княжестве, однако в будущем хотел бы перебраться "большой клуб", причем не исключает переход ПСЖ.
Темуе Бакайоко, getty images
21 февраля 2017, 17:58
Монако в нынешнем сезоне лидирует в Лиге 1, а также вышел из группы Лиги чемпионов. 22-летний Бакайоко является одним из лидеров команды и уже привлек внимание европейских грандов. СМИ сообщали об интересе Челси и Манчестер Юнайтед.
"Я очень счастлив в Монако. Этот клуб многое мне дал. Я хочу сконцентрироваться на играх этого сезона, а там будет видно. Надеюсь, что перейду в большой клуб", — цитирует Бакайоко Le Parisien.
Парижское издание задало Темуе вопрос о потенциальном трансфере в ПСЖ.
"Я родился и провел всю свою юность в Париже. Если бы появился такой вариант, я бы не отказался перейти в ПСЖ. Но мне лишь 22 и я очень хорошо себя чувствую в Монако".
Сегодня Темуе будет иметь шанс еще выше поднять свой ценник – монегаски сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити.