Франция

Чилийский полузащитник мюнхенской Баварии Артуро Видаль заинтересовал французский ПСЖ.

Ранее в прессе была информация, что Видаль ближайшим летом может оказаться в Челси.

Как информируют чилийские СМИ, ПСЖ вступает в гонку за 29-летним футболистом.

Отмечается, что парижане предпримут попытку оформить трансфер Видаля в летнее трансферное окно. При этом издание настаивает на том, что Бавария не намерена расставаться со своим игроком.

Действующее соглашение центрального полузащитника с Ротен рассчитано до середины 2019 года.

В текущем сезоне Видаль провел за Баварию 21 матч в Бундеслиге, забил 3 гола и отметился тремя результативными передачами.