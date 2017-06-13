Франция

Лион объявил, что если Арсенал хочет приобрести нападающего Александра Ляказетта, то должен приготовить 67 миллионов евро.

Представители Арсенала, ведущие переговоры с Лионом по поводу приобретения нападающего Львов Александра Ляказетта, сообщили, что французский клуб требует 55 миллионов евро за сам трансфер, плюс еще 12 миллионов в виде неких дополнительных выплат.

Сегодня в товарищеском матче в Париже между сборными Франции и Англии Ляказетт должен составить в атаке хозяев пару с Килианом Мбаппе – еще одним французским форвардом, которого хотели видеть в своем составе Канониры.

Однако предложение Арсенала по Мбаппе в 100 миллионов евро (как и еще боле выгодное от Реала – 120 миллионов) было отвергнуто Монако.