Франция

Атакующего полузащитника Монпелье Рияда Будебуза Байер оценил в 12 миллионов евро.

Байер включился в борьбу с Лацио и Ньюкаслом за полузащитника Монпелье Рияда Будебуза.

Спортивный директор Байера Руди Феллер сделал официальное предложение руководству Монпелье и начал переговоры с представителями футболиста, которые уже успели согласовать условия потенциального личного контракта Будебуза с Ньюкаслом.

В сезоне-2016/2017 27-летний алжирец провел за Монпелье 34 матча, в которых забил 11 мячей, а также трижды сыграл за сборную Алжира (1 гол).