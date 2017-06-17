Франция

Напдающий Челси Бертран Траоре продолжит свою карьеру в Лиге 1.

Несмотря на успешную аренду Траоре в Аякс, где форвард продемонстрировал, что обладает большим талантом, Челси не решился оставить Бертрана в команде и согласовал сделку по продаже игрока в Лион.

Как сообщает De Telegraaf, трансфер Траоре – уже решенный вопрос. За нападающего французский клуб выложит 19 млн евро.

Ожидается, что Бертран заключит с Лионом контракт на 5 лет.

В завершившемся сезоне Траоре провел за Аякс 24 матча в Эредивизи, отличившись 9-ю голами и 2-мя результативными передачами.