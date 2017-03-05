Германия

Нападающий Лиона Александр Ляказетт может продолжить свою карьеру в Дортмунде.

Уже не первый год ведущие клубы Европы хотят заполучить Ляказетта.

Как сообщает Telefoot, дортмундская Боруссия вступила в гонку за Ляказеттом. Помимо Шмелей в футболисте заинтересованны Арсенал, Манчестер Сити, Атлетико.

Ожидается, что летом эти клубы предпримут попытки подписать нападающего Ткачей.

В этом сезоне за Лион Ляказетт провел 32 матча, в которых сумел отличиться 27 забитыми голами и 3 ассистами. Отметим, что Александр является лучшим бомбардиром чемпионата Франции в этом сезоне, имея в своем активе 22 гола.