Италия

Полузащитник Челси Сеск Фабрегас может стать одним из первых приобретений Дьяволов на летнем трансферном рынке.

Как сообщает Corriere dello Sport, россо-нери уже не один месяц присматриваются к хавбеку Челси Сеску Фабрегасу, и в связи с грядущим переходом итальянского гранда в руки новых китайских хозяев, мечта может стать реальностью.

Испанец в нынешнем сезоне никак не может произвести впечатление на Антонио Конте, и лишь пять раз выходил в основе Челси в Премьер-лиге, однако сумел забить два мяча и сделать шесть результативных передач.

О том, что Сеск летом покинет Лондон, говорили давно, причем в качестве его будущего места трудоустройства называли несколько топ-клубов, в том числе и Реал.