Италия

Интер может усилиться полузащитником Ромы Кевином Строотманом в летнее межсезонье.

После двух лет тяжелой борьбы с травмой колена, Кевину не могут гарантировать стабильное место в стартовом составе римской команды. В связи с этим 27-летний голландец летом может покинуть Рому.

Согласно Gazzetta dello Sport, между представителями Интера и футболистом уже проводились предварительные переговоры.

Источник утверждает, что летом Змеи будут готовы заплатить за полузащитника 40 миллионов евро, а самому футболисту зарплату размером в 5 миллионов евро в год.

В этом сезоне за Рому Строотман сыграл 33 матча во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.