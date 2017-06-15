Италия

Нападающий Торино Андреа Белотти близок к тому, чтобы продолжить карьеру в Милане.

Руководители Милана встретились с представителями Торино, чтобы обсудить возможность трансфера Андреа Белотти.

Итальянский форвард является одной из главных целей МЮ, однако у манкунианцев возник серьезный конкурент в лице Милана.

Россо-нери хотят взять Белотти в аренду за 20 миллионов евро на один сезон. После этого Милан хотел бы выкупить футболиста за 60 миллионов евро.

Сам Белотти ранее заявлял, что Милан является его любимой командой детства и выступления в футболке россо-нери стали бы для него исполнением мечты.