Италия

Первым новичком Интера нынешним летом может стать полузащитник Фиорентины Борха Валеро.

До назначения Лучано Спаллетти главным тренером Интера, Нерадзурри лишь прощупывали почву на трансферном рынке, и вот, наконец, Змеи сделали первое официальное предложение: Фиорентине предложили расстаться со своим капитаном Борхе Валеро.

Как сообщает Джанлука ди Марцио, Интер одновременно ведет переговоры и с Фиалками, и с самим футболистом.

В сезоне-2016/2017 Борха Валеро провел за Фиорентину 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча.