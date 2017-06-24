Полузащитник Фламенго Виллиан Арао может пополнить состав Ромы.
Виллиан Арао, Getty Images
24 июня 2017, 20:36
Рома следит за полузащитником Фламенго Виллианом Арао и готовится сделать предложение о покупке бразильца, сообщает Fox Sports.
Считается, что сумма потенциального трансфера может составить два миллиона евро.
24-летний Арао связан контрактом с Фламенго до декабря 2019 года, а ранее он выступал за Коринтианс, Шапекоэнсе и Ботафого.
Арао рассматривается в качестве замены Леандро Паредесу, который находится на грани перехода в Зенит.