Италия

Голкипер Арсенала Войцех Щесны все еще имеет шансы продолжить карьеру в Ювентусе.

Ювентус вернулся к варианту с Щесны, Getty Images

Ювентус вернулся к варианту с Щесны, Getty Images

Ювентус продолжает поиски голкипера, который смог бы стать преемником Джанлуиджи Буффона в рамке ворот. Опытный вратарь с большой вероятностью завершит карьеру в следующем сезоне, что является проблемой для туринцев.

Одним из кандидатов являлся Войцех Щесны, с которым удалось согласовать личный контракт. Проблемой стал Арсенал, с которым так и не была достигнута договоренность по сумме сделки.

В последствии Ювентус включился в борьбу за Доннарумму, однако и тут не сумели преуспеть, поскольку предложение Старой Синьоры на порядок хуже аналогичных от Реала и ПСЖ.

Теперь же Ювентус намерен сделать новое предложение по Войцеху Щесны, которое должно устроить Арсенал.

Стоит отметить, что Ювентус также может покинуть запасной вратарь Нето.