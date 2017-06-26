Италия

Полузащитник Фиорентины Федерико Бернардески стал запасным вариантом для МЮ на случай неудач в переговорах с Иваном Перишичем.

Манчестер Юнайтед рассматривает альтернативные варианты в случае неудачи в переговорах по Ивану Перишичу.

За хорвата Интер хочет получить 50 миллионов евро, что является слишком большой суммой по мнению МЮ.

Теперь Красные Дьяволы рассматривают возможность трансфера Федерико Бернардески. За игрока Фиорентины МЮ готов предложить 30 миллионов евро.

Ожидается, что Фиорентина потребует большую сумму, поскольку Бернардески является одним из главных талантов Италии.

Ранее сообщалось, что Ювентус сделал Фиорентине предложение в 45 млн евро по Бернардески.