Италия

Нападающий Фиорентины хочет сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Экс-нападающий Днепра Никола Калинич, защищающий цвета Фиорентины, уже в ближайшее время может перейти в другой итальянский клуб. Об интересе к хорвату со стороны Милана итальянские СМИ говорят уже не одну неделю.

Как сообщает Sky Italia, Калинич дал понять Фиалкам, что желает переехать в Сан-Сиро. Его агент сейчас ждет, пока оба клуба придут к заключению сделки.

В минувшем сезоне Никола Калинич сыграл за Фиорентину 42 матча во всех турнирах, забив 20 голов.