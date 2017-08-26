Италия

Полузащитник Пескары Ледиан Мемушай в ближайшее время станет игроком Беневенто.

Новичок Серии А решил усилиться опытным албанским хавбеком, который в прошлом сезоне весьма успешно выступал за Пескару.

Как сообщает Sportitalia, трансфер Мемушая в Беневенто уже решенный вопрос. Стороны согласовали все детали сделки, и официально переход состоится в ближайшее время.

30-летний полузащитник практически всю свою карьеру провел в Италии, защищая цвета таких клубов, как Кьево, Капри, Лечче и Пескара.

В прошлом сезоне Мемушай провел 36 матчей в Серии А, отличившись 1 голом и 2 результативными передачами.