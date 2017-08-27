Италия

В ближайшее время форвард Лацио Бальде Кейта может перейти в Интер.

Действующее соглашения Кейта с Лацио истекает следующим летом, поэтому клуб хочет продать игрока, чтобы выручить хоть какие-то деньги.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что в ближайшее время Кейта перейдет в Интер, но для этого клубам придется провернуть весьма интересную сделку.

Дело в том, что Интер не может сейчас заплатить требуемую сумму за Бальде из-за правил финансового фейр-плей. Поэтому в ближайшее время Кейта продлит контракт Лацио, чтобы "нерадзурри" смогли взять игрока в аренду на два года с опцией обязательного выкупа.

В таком случае Интер сможет избежать санкций от УЕФА, ведь клуб выплатит сумму за игрока в несколько периодов.

Ожидается, что в новом клубе Кейта будет получать три миллиона евро за сезон.