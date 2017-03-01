Испания

Испанские клубы нацелились на форварда Арсенала Алексиса Санчеса.

Арсенал никак не может договориться с Санчесом касательно нового соглашения. Текущий контракт чилийца истекает летом 2018 года. В связи со сложившейся ситуацией вокруг нового договора Алексиса на него нацелились ряд европейских клубов.

Ранее сообщалось об интересе к Санчесу со стороны ПСЖ, Ювентуса и миланского Интера.

Как информирует испанская Marca, ссылаясь на британские СМИ, теперь в борьбу за 28-летнего футболиста вступили Атлетико и Севилья.

Отметим, что Севилью сейчас тренирует Хорхе Сампаоли, который работал с Санчесом в сборной Чили.

В текущем сезоне Алексис провел за Арсенал 34 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 16 ассистов.