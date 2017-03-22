Испания

Полузащитник Маркос Льоренте привлек внимание Атлетико.

Маркос Льоренте сейчас играет за Алавес на правах аренды из Реала. Уверенная игра молодого испанца привлекла интерес многих команд, среди которых – и Атлетико.

Marca утверждает, что Матрасники уже сделали запрос по Льоренте в Реал. Стоит отметить, что по информации испанских СМИ, Реал также заинтересован в игроке Атлетико – защитнике Тео Эрнандесе, который, как и Льоренте, играет в аренде в Алавесе.

Также Королевский клуб рассматривает возможность подписания кого-то из дуэта левых защитников Юри Берчиче – Аарон Мартин.