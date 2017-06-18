Нападающий Челси Диего Коста может вернуться в стан Матрасников.
Диего Коста, Getty Images
18 июня 2017, 11:53
Недавно стало известно, что Антонио Конте больше не рассчитывает на услуги Диего Косты. Испанец выставлен на трансфер.
Матрасники согласны заплатить за испанца 26 миллионов фунтов, но игрок сможет присоединиться к мадридцам лишь в январе, поскольку им запрещено регистрировать новых игроков в это трансферное окно. Об этом сообщает Mirror.
Также Коста заявлял, что если и покинет Челси, то только ради Атлетико.
Ранее сообщалось, что Милан не готов удовлетворить зарплатные требования Диего Косты.