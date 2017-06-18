Испания

Нападающий Челси Диего Коста может вернуться в стан Матрасников.

Недавно стало известно, что Антонио Конте больше не рассчитывает на услуги Диего Косты. Испанец выставлен на трансфер.

Матрасники согласны заплатить за испанца 26 миллионов фунтов, но игрок сможет присоединиться к мадридцам лишь в январе, поскольку им запрещено регистрировать новых игроков в это трансферное окно. Об этом сообщает Mirror.

Также Коста заявлял, что если и покинет Челси, то только ради Атлетико.

Ранее сообщалось, что Милан не готов удовлетворить зарплатные требования Диего Косты.