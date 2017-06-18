Недавно стало известно, что Антонио Конте больше не рассчитывает на услуги Диего Косты. Испанец выставлен на трансфер.

Матрасники согласны заплатить за испанца 26 миллионов фунтов, но игрок сможет присоединиться к мадридцам лишь в январе, поскольку им запрещено регистрировать новых игроков в это трансферное окно. Об этом сообщает Mirror.

Также Коста заявлял, что если и покинет Челси, то только ради Атлетико.

Ранее сообщалось, что Милан не готов удовлетворить зарплатные требования Диего Косты.