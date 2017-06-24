Испания

Бетис пытается оформить трансфер перспективного защитника мадридского Реала Маркоса Льоренте.

В минувшем сезоне Льоренте выступал за Алавес на правах аренды. За Лисиц 22-летний футболист провел 32 матча в Примере и отметился двумя ассистами

Уверенная игра молодого испанца привлекла к интересу со стороны ПСЖ и Манчестер Сити.

Как сообщает AS, в гонку за Льоренте вступает Бетис. Отмечается, что вице-президент Огурцов Серра Феррер уже провел встречу с боссами Сливочным, на которой обсуждался потенциальный переход опорного полузащитника.

Бетис намерен арендовать Льоренте сроком на один сезон.