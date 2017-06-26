Испания

Реал Сосьедад объявил о приобретении защитника мадридского Реала Диего Льоренте.

Защитник мадридского Реала Диего Льоренте перешел в Реал Сосьедад.

23-летний испанец подписал с баскским клубом пятилетний контракт, но сумма трансфера при этом не разглашается.

Льоренте, который находился в молодежной системе мадридского Реала с восьмилетнего возраста, провел прошлый сезон на правах аренды за Малагу, где забил два гола в 25 матчах Ла Лиги, получив при этом две желтые и одну красную карточку.