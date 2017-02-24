Лига Европы

Жеребьевка 1/8 финала состоялась в Ньоне. Читайте онлайн трансляцию.

В пятницу, 24 февраля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

На этой стадии соревнований сыграют 16 клубов, ставшие победителями в своих парах 1/16 финала турнира. Среди них не оказалось донецкого Шахтера, который уступил по сумме двух матчей Сельте.

Участники 1/8 финала Лиги Европы: Андерлехт (Бельгия), АПОЕЛ (Кипр), Аякс (Нидерланды), Бешикташ (Турция), Боруссия Менхенгладбах (Германия), Генк (Бельгия), Гент (Бельгия), Копенгаген (Дания), Краснодар (Россия), Лион (Франция), Манчестер Юнайтед (Англия), Олимпиакос (Греция), Рома (Италия), Ростов (Россия), Сельта (Испания), Шальке (Германия).

Жеребьевка была открытой – без сеяных команд и без разведения по разным парам представителей одной ассоциации.

Матчи пройдут 9 и 16 марта. Команды, которые будут выбраны во время жеребьевки первыми, ответные матчи проведут дома.