Лига Европы

Лион в красивом стиле обыграл Рому в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Лион одержал уверенную победу над Ромой в одной из центральных встреч 1/8 финала Лиги Европы. Команда заработала комфортное преимущество перед ответной встречей в Риме.

Смотри видео голов и обзор матча Лион — Рома:

Лион – Рома 4:2

Голы: Диакаби, 8, Толиссо, 47, Фекир, 75, Ляказетт, 90+2 – Салах, 20, Фасио, 33.

Лион: Лопеш — Рафаэль (Жалле, 46), Маммана (Фекир, 71), Диахаби, Морель — Толиссо, Лоналон, Тузар — Геззаль (Корне, 76), Ляказетт, Вальбуэна.

Рома: Алиссон — Манолас, Фасио, Жезус — Перес, Де Росси (Паредес, 82), Строотман, Эмерсон — Наингголан (Перотти, 85), Джеко (Эль-Шаарави, 90+2), Салах.

Предупреждения: Тузар – Эмерсон, Манолас