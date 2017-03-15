Лига Европы

Стала известна стоимость билетов на финал Лиги Европы 2016/17.

В пятницу, 17 марта, начнется продажа билетов на финал Лиги Европы, которая продлится до 28 марта.

Вместимость Френдс Арены, на которой состоится финал Лиги Европы, составляет 48 000 мест. Из них 17 тысяч будут реализованы через официальный сайт УЕФА, а по десять тысяч билетов получат болельщики команд-финалистов.

Оставшиеся билеты пойдут оргкомитету, национальным ассоциациям УЕФА, коммерческим партнерам УЕФА и партнерам в сфере вещания, а также на нужды программы корпоративного приема.

Билеты будут доступны в четырех ценовых категориях:

Категория 4: 45 евро

Категория 3: 70 евро

Категория 2: 100 евро

Категория 1: 150 евро

Финал состоится на Френдс Арене 24 мая, начало в 21:45 по киевскому времени. Стадион находится в Сольне — пригороде Стокгольма с населением примерно 60 тысяч человек.