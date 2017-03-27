Лига Европы

Сэр Алекс Фергюсон считает, что победа в Лиге Европы является для Манчестер Юнайтед простейшей дорогой к участию в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Манчестер Юнайтед располагается на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от занимающего четвертое место Ливерпуля на четыре очка, но имея при этом два матча в запасе.

Тем не менее, Красным Дьяволам предстоят трудные матчи в заключительной части кампании, в том числе выезды к Манчестер Сити, Арсеналу и Тоттенхэму.

Фергюсон считает, что подопечным Моуриньо будет непросто квалифицироваться в Лигу чемпионов через Премьер-лигу, и бывший менеджер клуба уверен, что у Юнайтед отличные шансы на победу в Лигу Европы.

"Они выиграли Кубок Лиги и продолжают борьбу за Лигу Европы, и я считаю, что там у них отличные шансы", — сказал Фергюсон.

"Сейчас Лига Европы очень важна, ведь победа в ней дает место в Лиге чемпионов, а в Премьер-лиге очень серьезная борьба за первые четыре позиции. Будет непросто попасть в топ-4".

"Они способны на это, но я считаю победу в Лиге Европы их лучшим шансом. Кроме того клуб никогда не выигрывал Лигу Европы".

В четвертьфинале Лиги Европы Манчестер Юнайтед сыграет против Андерлехта.