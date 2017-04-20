Лига Европы

То, что финал Лиги Европы пройдет в Стокгольме, является дополнительной мотивацией для нападающего Сельты Джона Гвидетти.

Шведский форвард Сельты Джон Гвидетти готов на все, чтобы сыграть в финале Лиги Европы в своем родном городе — Стокгольме.

"Сам по себе финал Лиги Европы уже является достаточной мотивацией для каждого футболиста, — признался в интервью официальному сайту УЕФА Гвидетти. — Но сейчас мы в двух шагах от Стокгольма, и именно для меня это дополнительный повод отдать все силы, чтобы туда попасть. Это мой город, я родился и вырос в Стокгольме, и сыграть здесь — это просто мечта! Мы достойны финала, ведь в Испании мы обыгрывали и Реал, и Барселону, а в Лиге Европы выбили Шахтер. Так что мы можем обыграть кого угодно".

Сельта в первом четвертьфинальном матче обыграла в Виго Генк — 3:2, и теперь постарается юридически оформить путевку в полуфинал в Бельгии.