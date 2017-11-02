Лига Европы

Подопечные Юрия Вернидуба провели неубедительную игру и потерпели заслуженное поражение от Герты (0:2).

В матче 4-го тура Лиги Европы представитель Украины луганская Заря противостояла берлинской Герте. В аналогичном поединке двухнедельной давности подопечные Вернидуба одержали победу и оторвались от Атлетика и Герты на четыре и пять очков соответственно, сделав заявку на выход в плей-офф, но впереди была еще половина матчей, по итогам которой все могло перевернуться с ног на голову, украинцам просто необходимо добиваться результата, не оглядываясь на соперников.

Как и ожидалось, хозяева оккупировали половину поля Зари сразу же после стартового свистка в надежде забить быстрый гол. Стоить отметить пассивность и нерешительность луганчан в отчетном поединке, "мужики", похоже, оказались не готовы противостоять Герте, чем "старая дама", собственно, была рада воспользоваться.

Первая опасность у ворот Лунина возникла после сольного прохода Калу, благо, Саломон пробил прямо в голкипера. Несколькими минутами позднее то же самое случилось и с ударом Зельке — мяч стал легкой добычей для Лунина. Герта наращивала давление на ворота Зари и, в конце концов, добилась успеха на 15-й минуте — Торунарига откатил мяч Дуде, а тот выполнил ювелирную подачу на Зельке — Дэви поразил ворота ударом головой с близкого расстояния — 1:0.

Гости сумели перевести игру в центр поля только во второй половине первого тайма, совершив несколько опасных подходов к воротам Крафта — сперва Юри ворвался в штрафную площадь и пробивал по воротам, Штарк заблокировал удар бразильца, а затем другой бразилец (Силас) сыграл на подборе и пробил в нескольких метрах от штанги. А немного позднее Лунев нанес обводящий удар из-за пределов штрафной, мяч пролетел совсем рядом со створом ворот. До окончания первого тайма Герта неспешно контролировала мяч и спокойно довела игру до перерыва.

Во второй 45-минутке на поле ничего не поменялось — подопечные Дардаи контролировали ход игры, но не создавали опасные моменты у ворот Лунина. Юрий Вернидуб решил провести две быстрые замены во втором тайме, выпустив на поле Гордиенко и Громова, первый из Артемов имел реальную возможность сравнять счет, когда оказался один перед Крафтом метрах в 4-х от ворот, но послал мяч над перекладиной из выгоднейшей позиции. Этот момент остался единственной возможностью Зари забить гол.

Зато Герта воспользовалась своей возможностью сполна — на 73-й минуте Опанасенко преподнес сопернику щедрый подарок, переведя мяч точно на Эссвайна, Александр дождался забегания Зельке и отдал тому проникающий пас, форвард прокинул мяч мимо Лунина и отправил его в сетку, оформив дубль — 2:0. До окончания поединка хозяева не особо рвались забить еще один гол, неспешно перекатывая мяч, а луганчане попросту не могли забить хотя бы гол престижа, так как не хватало идеи и находчивости в финальной трети поля. Таким образом, Герта одержала уверенную победу над Зарей, в параллельном матче Атлетик обыграл Эстерсунд, так что аутсайдеры группы подтянулись к лидерам. Все команды из квартета J сохраняют шансы на выход в плей-офф, в последних двух турах ожидается ожесточенная борьба за две путевки в 1/16 финала.

В 5-м туре Герта отправится в Бильбао в гости к Атлетику, а Заря посетит Швецию, где сразится с Эстерсундом.

Герта - Заря 2:0

Голы: Зельке, 15, 73

Герта: Крафт — Пекарик, Штарк, Торунарига, Миттельштедт — Майер, Штокер — Эссвайн (Дардаи, 80), Дуда (Шельбред, 74), Калу (Харагучи, 58) — Зельке

Заря: Лунин — Опанасенко, Сваток, Гречишкин, Сухоцкий — Харатин, Андриевский — Караваев (Леонидас, 74), Силас (Гордиенко, 56), Лунев (Громов, 60) — Юри

Предупреждения: Караваев, Сухоцкий