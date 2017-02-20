Украина

Защитник Шахтера Николай Матвиенко перешел в Карпаты.

21-летний защитник Николай Матвиенко в первой части сезона сыграл лишь один матч за первую команду Шахтера во внутренних турнирах. Это случилось 26 октября во встрече с Александрией (2:1).

Кроме того, Николай выходил на поле во встречах против Браги (4:2) и Коньяспора (4:0) в Лиге Европы.

Официальный твиттер Карпат сообщил о подписании контракта с Николаем.

Подробности перехода пока не разглашаются.

Вероятно, Карпаты рассматривают Матвиенко в качестве замены левому защитнику Василию Кравцу, который зимой перешел в испанский Луго, выступающий в Сегунде.

Недавно львовяне также подписали контракт с бразильским нападающим Рожерио Алвесом.