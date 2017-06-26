Украина

Туринский Ювентус и мюнхенская Бавария продолжают торговаться за экс-футболиста Шахтера Дугласа Косту.

Чемпионы Германии и Италии приостановили переговоры по переходу из Баварии в Ювентус Дугласа Косты.

Ранее итальянская пресса сообщала, что консесус между клубами крайне близок, однако теперь Gazzetta dello Sport констатирует в них тупик.

Условия у клубов прежние – мюнхенцы требуют за бразильца 50 млн евро, тогда как максимальная сумма, с которой готова расстаться Старая Синьора не дотягивает до запрашиваемой 10 млн.

Что касается личного контракта, то сам Дуглас оказался более сговорчивым – вместо требуемых ранее 7 млн евро в год он уже согласен на оклад в 6 миллионов.