Украина: Первая лига

В украинском футболе появился "Объединенный футбольный клуб территориальных громад Черкащины "Черкасский Днепр — Академия Белозерья".

Об изменении названия информирует официальный сайт черкасского клуба.

"Принимая во внимание общее решение представителей общественности города Черкассы и громады села Белозерье от 9 ноября 2014 года про объединение организационных, материальных и финансовых ресурсов футбольных клубов "Черкасский Днепр" и "Заря" и создание на этой основе более мощной инфраструктуры основного футбольного клуба Черкащины, учитывая отсутствие финансовой поддержки клуба со стороны предприятий разных форм собственности города Черкассы, футбольный клуб "Черкасский Днепр" переименован в "Объединенный футбольный клуб территориальных громад Черкащины "Черкасский Днепр – Академия Белозерья", — гласит заявление клуба.

Кроме того, почетный президент клуба Бондаренко А.В. ушел в отставку по собственному желанию, а вместо него был избран Виталий Ильченко.